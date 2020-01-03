Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|249.166
|-2,04
|BIST ANKARA
|149.290
|-0,92
|BIST ANTALYA
|90.081
|-4,49
|BIST BALIKESİR
|102.743
|-3,73
|BIST BURSA
|198.349
|-2,99
|BIST DENIZLI
|132.333
|-5,10
|BIST ISTANBUL
|116.833
|-2,08
|BIST IZMIR
|199.606
|-1,57
|BIST KAYSERI
|472.843
|-2,40
|BIST KOCAELI
|245.127
|-2,00
|BIST KONYA
|93.015
|-3,61
|BIST TEKIRDAĞ
|380.894
|-3,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)