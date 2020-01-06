Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|241.110
|-3,23
|BIST ANKARA
|148.436
|-0,57
|BIST ANTALYA
|86.544
|-3,93
|BIST BALIKESİR
|97.468
|-5,13
|BIST BURSA
|194.450
|-1,97
|BIST DENIZLI
|127.250
|-3,84
|BIST ISTANBUL
|113.961
|-2,46
|BIST IZMIR
|197.492
|-1,06
|BIST KAYSERI
|457.087
|-3,33
|BIST KOCAELI
|240.570
|-1,86
|BIST KONYA
|88.673
|-4,67
|BIST TEKIRDAĞ
|364.787
|-4,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)