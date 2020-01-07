Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|246.440
|2,21
|BIST ANKARA
|150.614
|1,47
|BIST ANTALYA
|90.454
|4,52
|BIST BALIKESİR
|102.322
|4,98
|BIST BURSA
|197.959
|1,80
|BIST DENIZLI
|131.324
|3,20
|BIST ISTANBUL
|115.368
|1,23
|BIST IZMIR
|198.802
|0,66
|BIST KAYSERI
|470.853
|3,01
|BIST KOCAELI
|242.381
|0,75
|BIST KONYA
|91.409
|3,08
|BIST TEKIRDAĞ
|373.595
|2,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)