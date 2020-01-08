Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 243.331 -1,26 BIST ANKARA 150.493 -0,08 BIST ANTALYA 88.637 -2,01 BIST BALIKESİR 104.069 1,71 BIST BURSA 197.

08.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA243.331-1,26
BIST ANKARA150.493-0,08
BIST ANTALYA88.637-2,01
BIST BALIKESİR104.0691,71
BIST BURSA197.361-0,30
BIST DENIZLI129.754-1,20
BIST ISTANBUL114.702-0,58
BIST IZMIR199.0340,12
BIST KAYSERI467.801-0,65
BIST KOCAELI238.697-1,52
BIST KONYA90.237-1,28
BIST TEKIRDAĞ371.449-0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:01  Trump'ın açıklamaları sonrası dolar/TL 5,91'e geriledi - Ekonomi
19:58  THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu - Ekonomi
19:31  ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması - Ekonomi
19:21  Borsa İstanbul, günü yükselişle tamamladı - Ekonomi
19:06  THY: Anadolu Jet de yurt dışına uçacak - Ekonomi
16:30  Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Ekonomi
16:05  Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı - Ekonomi
15:47  Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı - Ekonomi
14:45  TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı - Ekonomi
8.01.2020 20:14:04