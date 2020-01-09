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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 251.211 3,24 BIST ANKARA 156.066 3,70 BIST ANTALYA 94.906 7,07 BIST BALIKESİR 109.759 5,47 BIST BURSA 206.

09.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA251.2113,24
BIST ANKARA156.0663,70
BIST ANTALYA94.9067,07
BIST BALIKESİR109.7595,47
BIST BURSA206.1774,47
BIST DENIZLI136.1424,92
BIST ISTANBUL119.7714,42
BIST IZMIR205.9753,49
BIST KAYSERI496.6626,17
BIST KOCAELI248.6714,18
BIST KONYA94.5164,74
BIST TEKIRDAĞ387.5594,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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