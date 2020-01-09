Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|251.211
|3,24
|BIST ANKARA
|156.066
|3,70
|BIST ANTALYA
|94.906
|7,07
|BIST BALIKESİR
|109.759
|5,47
|BIST BURSA
|206.177
|4,47
|BIST DENIZLI
|136.142
|4,92
|BIST ISTANBUL
|119.771
|4,42
|BIST IZMIR
|205.975
|3,49
|BIST KAYSERI
|496.662
|6,17
|BIST KOCAELI
|248.671
|4,18
|BIST KONYA
|94.516
|4,74
|BIST TEKIRDAĞ
|387.559
|4,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)