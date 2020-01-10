Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 250.048 -0,46 BIST ANKARA 156.943 0,56 BIST ANTALYA 102.461 7,96 BIST BALIKESİR 110.220 0,42 BIST BURSA 203.

10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:56Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA250.048-0,46
BIST ANKARA156.9430,56
BIST ANTALYA102.4617,96
BIST BALIKESİR110.2200,42
BIST BURSA203.805-1,15
BIST DENIZLI137.1820,76
BIST ISTANBUL120.3910,52
BIST IZMIR205.579-0,19
BIST KAYSERI500.0530,68
BIST KOCAELI248.9900,13
BIST KONYA94.351-0,17
BIST TEKIRDAĞ392.0231,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:03  İTO Başkanı Avdagiç'ten istihdam için 'ekonomi dostu iş kanunu' vurgusu - Ekonomi
19:27  Lüks mega yat "Faith" Marmaris'te - Ekonomi
19:09  ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı - Ekonomi
18:58  Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:56  Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
18:26  Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu - Ekonomi
16:58  Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir - Ekonomi
16:18  Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz - Ekonomi
15:28  Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı - Ekonomi
10.01.2020 20:13:03