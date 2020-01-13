Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|258.329
|3,31
|BIST ANKARA
|158.612
|1,06
|BIST ANTALYA
|103.975
|1,48
|BIST BALIKESİR
|112.065
|1,67
|BIST BURSA
|204.999
|0,59
|BIST DENIZLI
|144.261
|5,16
|BIST ISTANBUL
|122.070
|1,39
|BIST IZMIR
|210.440
|2,36
|BIST KAYSERI
|518.517
|3,69
|BIST KOCAELI
|251.111
|0,85
|BIST KONYA
|96.175
|1,93
|BIST TEKIRDAĞ
|422.057
|7,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)