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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 258.329 3,31 BIST ANKARA 158.612 1,06 BIST ANTALYA 103.975 1,48 BIST BALIKESİR 112.065 1,67 BIST BURSA 204.

13.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:48Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA258.3293,31
BIST ANKARA158.6121,06
BIST ANTALYA103.9751,48
BIST BALIKESİR112.0651,67
BIST BURSA204.9990,59
BIST DENIZLI144.2615,16
BIST ISTANBUL122.0701,39
BIST IZMIR210.4402,36
BIST KAYSERI518.5173,69
BIST KOCAELI251.1110,85
BIST KONYA96.1751,93
BIST TEKIRDAĞ422.0577,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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