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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 254.345 -0,33 BIST ANKARA 159.161 0,13 BIST ANTALYA 101.838 -0,88 BIST BALIKESİR 120.409 1,16 BIST BURSA 213.

17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA254.345-0,33
BIST ANKARA159.1610,13
BIST ANTALYA101.838-0,88
BIST BALIKESİR120.4091,16
BIST BURSA213.8741,94
BIST DENIZLI153.3982,41
BIST ISTANBUL123.0850,33
BIST IZMIR208.8120,24
BIST KAYSERI531.8702,16
BIST KOCAELI248.306-0,36
BIST KONYA95.338-0,39
BIST TEKIRDAĞ424.891-1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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