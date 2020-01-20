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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 257.513 1,25 BIST ANKARA 160.610 0,91 BIST ANTALYA 101.951 0,11 BIST BALIKESİR 118.537 -1,56 BIST BURSA 216.

20.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:42Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA257.5131,25
BIST ANKARA160.6100,91
BIST ANTALYA101.9510,11
BIST BALIKESİR118.537-1,56
BIST BURSA216.1131,05
BIST DENIZLI149.318-2,66
BIST ISTANBUL124.0680,80
BIST IZMIR214.4232,69
BIST KAYSERI529.750-0,40
BIST KOCAELI250.3430,82
BIST KONYA97.3432,10
BIST TEKIRDAĞ432.7721,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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