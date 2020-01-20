Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|257.513
|1,25
|BIST ANKARA
|160.610
|0,91
|BIST ANTALYA
|101.951
|0,11
|BIST BALIKESİR
|118.537
|-1,56
|BIST BURSA
|216.113
|1,05
|BIST DENIZLI
|149.318
|-2,66
|BIST ISTANBUL
|124.068
|0,80
|BIST IZMIR
|214.423
|2,69
|BIST KAYSERI
|529.750
|-0,40
|BIST KOCAELI
|250.343
|0,82
|BIST KONYA
|97.343
|2,10
|BIST TEKIRDAĞ
|432.772
|1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)