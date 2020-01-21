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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.715 -0,31 BIST ANKARA 161.496 0,55 BIST ANTALYA 108.351 6,28 BIST BALIKESİR 118.826 0,24 BIST BURSA 218.

21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA256.715-0,31
BIST ANKARA161.4960,55
BIST ANTALYA108.3516,28
BIST BALIKESİR118.8260,24
BIST BURSA218.6301,16
BIST DENIZLI149.058-0,17
BIST ISTANBUL124.8920,66
BIST IZMIR215.2860,40
BIST KAYSERI528.928-0,16
BIST KOCAELI252.1840,74
BIST KONYA107.0519,97
BIST TEKIRDAĞ441.8112,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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