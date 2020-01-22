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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 255.558 -0,45 BIST ANKARA 162.856 0,84 BIST ANTALYA 107.870 -0,44 BIST BALIKESİR 118.815 -0,01 BIST BURSA 219.

22.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:46Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA255.558-0,45
BIST ANKARA162.8560,84
BIST ANTALYA107.870-0,44
BIST BALIKESİR118.815-0,01
BIST BURSA219.5880,44
BIST DENIZLI150.3830,89
BIST ISTANBUL124.457-0,35
BIST IZMIR216.4130,52
BIST KAYSERI527.427-0,28
BIST KOCAELI251.057-0,45
BIST KONYA101.432-5,25
BIST TEKIRDAĞ445.5240,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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