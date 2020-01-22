Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|255.558
|-0,45
|BIST ANKARA
|162.856
|0,84
|BIST ANTALYA
|107.870
|-0,44
|BIST BALIKESİR
|118.815
|-0,01
|BIST BURSA
|219.588
|0,44
|BIST DENIZLI
|150.383
|0,89
|BIST ISTANBUL
|124.457
|-0,35
|BIST IZMIR
|216.413
|0,52
|BIST KAYSERI
|527.427
|-0,28
|BIST KOCAELI
|251.057
|-0,45
|BIST KONYA
|101.432
|-5,25
|BIST TEKIRDAĞ
|445.524
|0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)