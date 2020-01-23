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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 263.178 2,98 BIST ANKARA 162.543 -0,19 BIST ANTALYA 111.226 3,11 BIST BALIKESİR 123.960 4,33 BIST BURSA 218.

23.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA263.1782,98
BIST ANKARA162.543-0,19
BIST ANTALYA111.2263,11
BIST BALIKESİR123.9604,33
BIST BURSA218.369-0,55
BIST DENIZLI149.615-0,51
BIST ISTANBUL124.023-0,35
BIST IZMIR218.0730,77
BIST KAYSERI529.9400,48
BIST KOCAELI250.250-0,32
BIST KONYA104.2792,81
BIST TEKIRDAĞ462.8093,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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