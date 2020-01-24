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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 259.416 -1,43 BIST ANKARA 163.218 0,42 BIST ANTALYA 110.381 -0,76 BIST BALIKESİR 123.943 -0,01 BIST BURSA 217.

24.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:42Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA259.416-1,43
BIST ANKARA163.2180,42
BIST ANTALYA110.381-0,76
BIST BALIKESİR123.943-0,01
BIST BURSA217.115-0,57
BIST DENIZLI150.9900,92
BIST ISTANBUL123.855-0,13
BIST IZMIR220.7921,25
BIST KAYSERI540.7522,04
BIST KOCAELI248.333-0,77
BIST KONYA105.4441,12
BIST TEKIRDAĞ490.6506,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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