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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.532 -1,11 BIST ANKARA 163.078 -0,09 BIST ANTALYA 111.013 0,57 BIST BALIKESİR 123.943 0,00 BIST BURSA 218.

27.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:40Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA256.532-1,11
BIST ANKARA163.078-0,09
BIST ANTALYA111.0130,57
BIST BALIKESİR123.9430,00
BIST BURSA218.6580,71
BIST DENIZLI149.037-1,29
BIST ISTANBUL121.696-1,74
BIST IZMIR222.6070,82
BIST KAYSERI536.527-0,78
BIST KOCAELI245.642-1,08
BIST KONYA105.4500,01
BIST TEKIRDAĞ495.3360,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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