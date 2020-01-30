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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 255.149 -1,01 BIST ANKARA 162.700 -0,13 BIST ANTALYA 110.720 -2,15 BIST BALIKESİR 125.322 -0,50 BIST BURSA 212.

30.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:40Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA255.149-1,01
BIST ANKARA162.700-0,13
BIST ANTALYA110.720-2,15
BIST BALIKESİR125.322-0,50
BIST BURSA212.476-1,54
BIST DENIZLI151.668-1,38
BIST ISTANBUL120.066-0,52
BIST IZMIR217.266-1,53
BIST KAYSERI524.213-1,86
BIST KOCAELI244.7840,19
BIST KONYA102.274-3,95
BIST TEKIRDAĞ468.921-2,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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