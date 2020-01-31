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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 260.960 2,28 BIST ANKARA 161.196 -0,92 BIST ANTALYA 111.404 0,62 BIST BALIKESİR 123.850 -1,18 BIST BURSA 210.

31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA260.9602,28
BIST ANKARA161.196-0,92
BIST ANTALYA111.4040,62
BIST BALIKESİR123.850-1,18
BIST BURSA210.669-0,85
BIST DENIZLI159.2565,00
BIST ISTANBUL120.5180,38
BIST IZMIR220.2281,36
BIST KAYSERI520.601-0,69
BIST KOCAELI240.799-1,63
BIST KONYA103.2180,92
BIST TEKIRDAĞ489.1774,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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