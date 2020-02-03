Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|259.700
|-0,48
|BIST ANKARA
|162.390
|0,74
|BIST ANTALYA
|109.828
|-1,41
|BIST BALIKESİR
|127.775
|3,17
|BIST BURSA
|211.777
|0,53
|BIST DENIZLI
|161.116
|1,17
|BIST ISTANBUL
|121.322
|0,67
|BIST IZMIR
|222.899
|1,21
|BIST KAYSERI
|520.459
|-0,03
|BIST KOCAELI
|240.079
|-0,30
|BIST KONYA
|103.709
|0,48
|BIST TEKIRDAĞ
|489.237
|0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)