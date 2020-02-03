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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 259.700 -0,48 BIST ANKARA 162.390 0,74 BIST ANTALYA 109.828 -1,41 BIST BALIKESİR 127.775 3,17 BIST BURSA 211.

03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA259.700-0,48
BIST ANKARA162.3900,74
BIST ANTALYA109.828-1,41
BIST BALIKESİR127.7753,17
BIST BURSA211.7770,53
BIST DENIZLI161.1161,17
BIST ISTANBUL121.3220,67
BIST IZMIR222.8991,21
BIST KAYSERI520.459-0,03
BIST KOCAELI240.079-0,30
BIST KONYA103.7090,48
BIST TEKIRDAĞ489.2370,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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