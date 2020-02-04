Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.663 1,14 BIST ANKARA 167.439 3,11 BIST ANTALYA 118.686 8,07 BIST BALIKESİR 128.665 0,70 BIST BURSA 219.

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA262.6631,14
BIST ANKARA167.4393,11
BIST ANTALYA118.6868,07
BIST BALIKESİR128.6650,70
BIST BURSA219.5623,68
BIST DENIZLI164.8702,33
BIST ISTANBUL124.0182,22
BIST IZMIR226.8121,76
BIST KAYSERI543.4064,41
BIST KOCAELI243.1061,26
BIST KONYA105.6781,90
BIST TEKIRDAĞ497.8791,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:05:26