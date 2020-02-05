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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 287.155 9,32 BIST ANKARA 167.100 -0,20 BIST ANTALYA 120.328 1,38 BIST BALIKESİR 127.575 -0,85 BIST BURSA 217.

05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA287.1559,32
BIST ANKARA167.100-0,20
BIST ANTALYA120.3281,38
BIST BALIKESİR127.575-0,85
BIST BURSA217.776-0,81
BIST DENIZLI162.296-1,56
BIST ISTANBUL124.2780,21
BIST IZMIR225.615-0,53
BIST KAYSERI538.246-0,95
BIST KOCAELI243.9360,34
BIST KONYA106.4040,69
BIST TEKIRDAĞ510.5002,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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