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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 283.382 -1,31 BIST ANKARA 166.572 -0,32 BIST ANTALYA 122.733 2,00 BIST BALIKESİR 126.531 -0,82 BIST BURSA 217.

06.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:48Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA283.382-1,31
BIST ANKARA166.572-0,32
BIST ANTALYA122.7332,00
BIST BALIKESİR126.531-0,82
BIST BURSA217.8250,02
BIST DENIZLI162.075-0,14
BIST ISTANBUL124.3260,04
BIST IZMIR225.355-0,12
BIST KAYSERI547.3611,69
BIST KOCAELI243.466-0,19
BIST KONYA106.6110,19
BIST TEKIRDAĞ504.730-1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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