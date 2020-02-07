Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 284.350 0,34 BIST ANKARA 166.194 -0,23 BIST ANTALYA 118.758 -3,24 BIST BALIKESİR 124.405 -1,68 BIST BURSA 216.

07.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:44Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA284.3500,34
BIST ANKARA166.194-0,23
BIST ANTALYA118.758-3,24
BIST BALIKESİR124.405-1,68
BIST BURSA216.586-0,57
BIST DENIZLI160.593-0,91
BIST ISTANBUL123.576-0,60
BIST IZMIR225.015-0,15
BIST KAYSERI552.1510,88
BIST KOCAELI242.376-0,45
BIST KONYA105.335-1,20
BIST TEKIRDAĞ500.299-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 19:44:27