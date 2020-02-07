Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|284.350
|0,34
|BIST ANKARA
|166.194
|-0,23
|BIST ANTALYA
|118.758
|-3,24
|BIST BALIKESİR
|124.405
|-1,68
|BIST BURSA
|216.586
|-0,57
|BIST DENIZLI
|160.593
|-0,91
|BIST ISTANBUL
|123.576
|-0,60
|BIST IZMIR
|225.015
|-0,15
|BIST KAYSERI
|552.151
|0,88
|BIST KOCAELI
|242.376
|-0,45
|BIST KONYA
|105.335
|-1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|500.299
|-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)