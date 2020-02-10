Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|286.474
|0,75
|BIST ANKARA
|163.038
|-1,90
|BIST ANTALYA
|113.045
|-4,81
|BIST BALIKESİR
|121.803
|-2,09
|BIST BURSA
|211.566
|-2,32
|BIST DENIZLI
|163.384
|1,74
|BIST ISTANBUL
|120.008
|-2,89
|BIST IZMIR
|218.290
|-2,99
|BIST KAYSERI
|537.616
|-2,63
|BIST KOCAELI
|237.528
|-2,00
|BIST KONYA
|99.802
|-5,25
|BIST TEKIRDAĞ
|486.052
|-2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)