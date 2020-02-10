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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 286.474 0,75 BIST ANKARA 163.038 -1,90 BIST ANTALYA 113.045 -4,81 BIST BALIKESİR 121.803 -2,09 BIST BURSA 211.

10.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:38Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA286.4740,75
BIST ANKARA163.038-1,90
BIST ANTALYA113.045-4,81
BIST BALIKESİR121.803-2,09
BIST BURSA211.566-2,32
BIST DENIZLI163.3841,74
BIST ISTANBUL120.008-2,89
BIST IZMIR218.290-2,99
BIST KAYSERI537.616-2,63
BIST KOCAELI237.528-2,00
BIST KONYA99.802-5,25
BIST TEKIRDAĞ486.052-2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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