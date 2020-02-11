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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 297.725 3,93 BIST ANKARA 165.960 1,79 BIST ANTALYA 115.061 1,78 BIST BALIKESİR 123.369 1,29 BIST BURSA 215.

11.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:40Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA297.7253,93
BIST ANKARA165.9601,79
BIST ANTALYA115.0611,78
BIST BALIKESİR123.3691,29
BIST BURSA215.0151,63
BIST DENIZLI165.6821,41
BIST ISTANBUL121.7611,46
BIST IZMIR223.1452,22
BIST KAYSERI540.1800,48
BIST KOCAELI241.4991,67
BIST KONYA100.8621,06
BIST TEKIRDAĞ492.8571,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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