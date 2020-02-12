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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 295.158 -0,86 BIST ANKARA 176.129 6,13 BIST ANTALYA 115.026 -0,03 BIST BALIKESİR 124.544 0,95 BIST BURSA 215.

12.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:56Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA295.158-0,86
BIST ANKARA176.1296,13
BIST ANTALYA115.026-0,03
BIST BALIKESİR124.5440,95
BIST BURSA215.0480,02
BIST DENIZLI163.676-1,21
BIST ISTANBUL122.6850,76
BIST IZMIR221.923-0,55
BIST KAYSERI540.7740,11
BIST KOCAELI245.7091,74
BIST KONYA100.574-0,28
BIST TEKIRDAĞ486.876-1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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