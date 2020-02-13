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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 311.689 5,60 BIST ANKARA 177.314 0,67 BIST ANTALYA 115.501 0,41 BIST BALIKESİR 126.167 1,30 BIST BURSA 219.

13.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:42Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA311.6895,60
BIST ANKARA177.3140,67
BIST ANTALYA115.5010,41
BIST BALIKESİR126.1671,30
BIST BURSA219.8442,23
BIST DENIZLI164.4220,46
BIST ISTANBUL123.4510,62
BIST IZMIR224.4231,13
BIST KAYSERI545.2880,83
BIST KOCAELI245.7180,00
BIST KONYA100.9800,40
BIST TEKIRDAĞ497.1442,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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