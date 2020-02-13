Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|311.689
|5,60
|BIST ANKARA
|177.314
|0,67
|BIST ANTALYA
|115.501
|0,41
|BIST BALIKESİR
|126.167
|1,30
|BIST BURSA
|219.844
|2,23
|BIST DENIZLI
|164.422
|0,46
|BIST ISTANBUL
|123.451
|0,62
|BIST IZMIR
|224.423
|1,13
|BIST KAYSERI
|545.288
|0,83
|BIST KOCAELI
|245.718
|0,00
|BIST KONYA
|100.980
|0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|497.144
|2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)