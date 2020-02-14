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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 308.102 -1,15 BIST ANKARA 179.760 1,38 BIST ANTALYA 114.104 -1,21 BIST BALIKESİR 126.213 0,04 BIST BURSA 219.

14.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:48Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA308.102-1,15
BIST ANKARA179.7601,38
BIST ANTALYA114.104-1,21
BIST BALIKESİR126.2130,04
BIST BURSA219.026-0,37
BIST DENIZLI164.9740,34
BIST ISTANBUL123.351-0,08
BIST IZMIR223.954-0,21
BIST KAYSERI548.0920,51
BIST KOCAELI241.960-1,53
BIST KONYA100.005-0,96
BIST TEKIRDAĞ496.275-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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