Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|308.102
|-1,15
|BIST ANKARA
|179.760
|1,38
|BIST ANTALYA
|114.104
|-1,21
|BIST BALIKESİR
|126.213
|0,04
|BIST BURSA
|219.026
|-0,37
|BIST DENIZLI
|164.974
|0,34
|BIST ISTANBUL
|123.351
|-0,08
|BIST IZMIR
|223.954
|-0,21
|BIST KAYSERI
|548.092
|0,51
|BIST KOCAELI
|241.960
|-1,53
|BIST KONYA
|100.005
|-0,96
|BIST TEKIRDAĞ
|496.275
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)