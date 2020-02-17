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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 309.921 0,59 BIST ANKARA 180.257 0,28 BIST ANTALYA 116.186 1,82 BIST BALIKESİR 120.054 -4,88 BIST BURSA 217.

17.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:38Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA309.9210,59
BIST ANKARA180.2570,28
BIST ANTALYA116.1861,82
BIST BALIKESİR120.054-4,88
BIST BURSA217.023-0,91
BIST DENIZLI166.8101,11
BIST ISTANBUL124.7031,10
BIST IZMIR225.6440,75
BIST KAYSERI532.293-2,88
BIST KOCAELI244.8301,19
BIST KONYA100.6820,68
BIST TEKIRDAĞ496.8130,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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