Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|309.921
|0,59
|BIST ANKARA
|180.257
|0,28
|BIST ANTALYA
|116.186
|1,82
|BIST BALIKESİR
|120.054
|-4,88
|BIST BURSA
|217.023
|-0,91
|BIST DENIZLI
|166.810
|1,11
|BIST ISTANBUL
|124.703
|1,10
|BIST IZMIR
|225.644
|0,75
|BIST KAYSERI
|532.293
|-2,88
|BIST KOCAELI
|244.830
|1,19
|BIST KONYA
|100.682
|0,68
|BIST TEKIRDAĞ
|496.813
|0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)