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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 307.418 -0,81 BIST ANKARA 180.510 0,14 BIST ANTALYA 113.947 -1,93 BIST BALIKESİR 121.720 1,39 BIST BURSA 214.

18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA307.418-0,81
BIST ANKARA180.5100,14
BIST ANTALYA113.947-1,93
BIST BALIKESİR121.7201,39
BIST BURSA214.836-1,01
BIST DENIZLI181.2558,66
BIST ISTANBUL123.211-1,20
BIST IZMIR222.477-1,40
BIST KAYSERI518.221-2,64
BIST KOCAELI240.594-1,73
BIST KONYA100.163-0,52
BIST TEKIRDAĞ482.129-2,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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