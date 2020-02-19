Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 306.400 -0,33 BIST ANKARA 182.663 1,19 BIST ANTALYA 114.500 0,48 BIST BALIKESİR 119.313 -1,98 BIST BURSA 215.

19.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:52Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA306.400-0,33
BIST ANKARA182.6631,19
BIST ANTALYA114.5000,48
BIST BALIKESİR119.313-1,98
BIST BURSA215.2350,19
BIST DENIZLI173.581-4,23
BIST ISTANBUL123.154-0,05
BIST IZMIR222.396-0,04
BIST KAYSERI507.713-2,03
BIST KOCAELI243.0111,00
BIST KONYA97.739-2,42
BIST TEKIRDAĞ478.460-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 20:31:39