Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|292.400
|-4,57
|BIST ANKARA
|175.295
|-4,03
|BIST ANTALYA
|105.824
|-7,58
|BIST BALIKESİR
|110.410
|-7,46
|BIST BURSA
|202.591
|-5,87
|BIST DENIZLI
|160.230
|-7,69
|BIST ISTANBUL
|118.871
|-3,48
|BIST IZMIR
|212.252
|-4,56
|BIST KAYSERI
|475.636
|-6,32
|BIST KOCAELI
|239.105
|-1,61
|BIST KONYA
|89.554
|-8,37
|BIST TEKIRDAĞ
|455.430
|-4,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)