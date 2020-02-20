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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 292.400 -4,57 BIST ANKARA 175.295 -4,03 BIST ANTALYA 105.824 -7,58 BIST BALIKESİR 110.410 -7,46 BIST BURSA 202.

20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA292.400-4,57
BIST ANKARA175.295-4,03
BIST ANTALYA105.824-7,58
BIST BALIKESİR110.410-7,46
BIST BURSA202.591-5,87
BIST DENIZLI160.230-7,69
BIST ISTANBUL118.871-3,48
BIST IZMIR212.252-4,56
BIST KAYSERI475.636-6,32
BIST KOCAELI239.105-1,61
BIST KONYA89.554-8,37
BIST TEKIRDAĞ455.430-4,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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