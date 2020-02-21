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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 296.291 1,33 BIST ANKARA 180.676 3,07 BIST ANTALYA 110.890 4,79 BIST BALIKESİR 112.698 2,07 BIST BURSA 205.

21.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA296.2911,33
BIST ANKARA180.6763,07
BIST ANTALYA110.8904,79
BIST BALIKESİR112.6982,07
BIST BURSA205.9281,65
BIST DENIZLI170.6686,51
BIST ISTANBUL119.6610,66
BIST IZMIR217.9962,71
BIST KAYSERI487.5042,50
BIST KOCAELI241.4140,97
BIST KONYA92.1692,92
BIST TEKIRDAĞ464.7182,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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