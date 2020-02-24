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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 295.633 -0,22 BIST ANKARA 179.453 -0,68 BIST ANTALYA 111.236 0,31 BIST BALIKESİR 114.243 1,37 BIST BURSA 203.

24.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA295.633-0,22
BIST ANKARA179.453-0,68
BIST ANTALYA111.2360,31
BIST BALIKESİR114.2431,37
BIST BURSA203.545-1,16
BIST DENIZLI172.0670,82
BIST ISTANBUL117.364-1,92
BIST IZMIR217.702-0,13
BIST KAYSERI476.612-2,23
BIST KOCAELI240.457-0,40
BIST KONYA92.6680,54
BIST TEKIRDAĞ458.451-1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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