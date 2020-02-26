Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|295.475
|-0,24
|BIST ANKARA
|180.810
|0,05
|BIST ANTALYA
|110.777
|-0,35
|BIST BALIKESİR
|113.780
|-0,04
|BIST BURSA
|210.066
|1,08
|BIST DENIZLI
|175.620
|1,30
|BIST ISTANBUL
|117.605
|-0,01
|BIST IZMIR
|217.150
|0,19
|BIST KAYSERI
|478.861
|-1,44
|BIST KOCAELI
|239.729
|0,51
|BIST KONYA
|94.929
|-0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|456.570
|-0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)