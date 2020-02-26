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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 295.475 -0,24 BIST ANKARA 180.810 0,05 BIST ANTALYA 110.777 -0,35 BIST BALIKESİR 113.780 -0,04 BIST BURSA 210.

26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA295.475-0,24
BIST ANKARA180.8100,05
BIST ANTALYA110.777-0,35
BIST BALIKESİR113.780-0,04
BIST BURSA210.0661,08
BIST DENIZLI175.6201,30
BIST ISTANBUL117.605-0,01
BIST IZMIR217.1500,19
BIST KAYSERI478.861-1,44
BIST KOCAELI239.7290,51
BIST KONYA94.929-0,72
BIST TEKIRDAĞ456.570-0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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