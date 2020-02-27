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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 275.050 -6,91 BIST ANKARA 173.885 -3,83 BIST ANTALYA 102.880 -7,13 BIST BALIKESİR 106.384 -6,50 BIST BURSA 199.

27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA275.050-6,91
BIST ANKARA173.885-3,83
BIST ANTALYA102.880-7,13
BIST BALIKESİR106.384-6,50
BIST BURSA199.742-4,91
BIST DENIZLI166.325-5,29
BIST ISTANBUL112.586-4,27
BIST IZMIR209.538-3,51
BIST KAYSERI458.830-4,18
BIST KOCAELI228.649-4,62
BIST KONYA88.922-6,33
BIST TEKIRDAĞ435.127-4,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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