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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 271.163 1,72 BIST ANKARA 169.966 1,95 BIST ANTALYA 99.282 3,94 BIST BALIKESİR 99.018 0,53 BIST BURSA 202.

02.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:46Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA271.1631,72
BIST ANKARA169.9661,95
BIST ANTALYA99.2823,94
BIST BALIKESİR99.0180,53
BIST BURSA202.6513,12
BIST DENIZLI164.4444,70
BIST ISTANBUL109.6971,70
BIST IZMIR203.8771,88
BIST KAYSERI453.9971,44
BIST KOCAELI228.0761,27
BIST KONYA87.4965,18
BIST TEKIRDAĞ426.4924,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 20:15:09