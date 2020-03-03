Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|279.361
|3,02
|BIST ANKARA
|180.752
|6,35
|BIST ANTALYA
|101.886
|2,62
|BIST BALIKESİR
|101.141
|2,14
|BIST BURSA
|208.855
|3,06
|BIST DENIZLI
|162.567
|-1,14
|BIST ISTANBUL
|113.008
|3,02
|BIST IZMIR
|209.117
|2,57
|BIST KAYSERI
|463.274
|2,04
|BIST KOCAELI
|230.091
|0,88
|BIST KONYA
|91.557
|4,64
|BIST TEKIRDAĞ
|435.648
|2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)