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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 279.361 3,02 BIST ANKARA 180.752 6,35 BIST ANTALYA 101.886 2,62 BIST BALIKESİR 101.141 2,14 BIST BURSA 208.

03.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA279.3613,02
BIST ANKARA180.7526,35
BIST ANTALYA101.8862,62
BIST BALIKESİR101.1412,14
BIST BURSA208.8553,06
BIST DENIZLI162.567-1,14
BIST ISTANBUL113.0083,02
BIST IZMIR209.1172,57
BIST KAYSERI463.2742,04
BIST KOCAELI230.0910,88
BIST KONYA91.5574,64
BIST TEKIRDAĞ435.6482,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 19:43:47