Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 272.258 -2,54 BIST ANKARA 176.160 -2,54 BIST ANTALYA 99.605 -2,24 BIST BALIKESİR 99.178 -1,94 BIST BURSA 205.

04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA272.258-2,54
BIST ANKARA176.160-2,54
BIST ANTALYA99.605-2,24
BIST BALIKESİR99.178-1,94
BIST BURSA205.857-1,44
BIST DENIZLI160.211-1,45
BIST ISTANBUL112.455-0,49
BIST IZMIR204.963-1,99
BIST KAYSERI454.200-1,96
BIST KOCAELI225.808-1,86
BIST KONYA88.754-3,06
BIST TEKIRDAĞ426.867-2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 20:11:56