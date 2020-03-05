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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 273.753 0,55 BIST ANKARA 178.946 1,58 BIST ANTALYA 101.136 1,54 BIST BALIKESİR 98.680 -0,50 BIST BURSA 204.

05.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:52Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA273.7530,55
BIST ANKARA178.9461,58
BIST ANTALYA101.1361,54
BIST BALIKESİR98.680-0,50
BIST BURSA204.827-0,50
BIST DENIZLI159.692-0,32
BIST ISTANBUL113.0580,54
BIST IZMIR205.0280,03
BIST KAYSERI451.407-0,61
BIST KOCAELI224.558-0,55
BIST KONYA89.0870,38
BIST TEKIRDAĞ428.0100,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 19:35:21