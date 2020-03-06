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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 264.754 -3,29 BIST ANKARA 177.498 -0,81 BIST ANTALYA 98.494 -2,61 BIST BALIKESİR 95.933 -2,78 BIST BURSA 198.

06.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:52Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA264.754-3,29
BIST ANKARA177.498-0,81
BIST ANTALYA98.494-2,61
BIST BALIKESİR95.933-2,78
BIST BURSA198.017-3,32
BIST DENIZLI154.749-3,09
BIST ISTANBUL110.108-2,61
BIST IZMIR202.224-1,37
BIST KAYSERI443.374-1,78
BIST KOCAELI217.894-2,97
BIST KONYA85.985-3,48
BIST TEKIRDAĞ426.232-0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 20:20:11