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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 244.829 -7,53 BIST ANKARA 163.430 -7,93 BIST ANTALYA 88.245 -10,41 BIST BALIKESİR 86.719 -9,60 BIST BURSA 181.

09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA244.829-7,53
BIST ANKARA163.430-7,93
BIST ANTALYA88.245-10,41
BIST BALIKESİR86.719-9,60
BIST BURSA181.939-8,12
BIST DENIZLI138.606-10,43
BIST ISTANBUL103.795-5,73
BIST IZMIR189.798-6,14
BIST KAYSERI408.748-7,81
BIST KOCAELI210.951-3,19
BIST KONYA77.598-9,75
BIST TEKIRDAĞ399.657-6,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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