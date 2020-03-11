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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.802 -1,32 BIST ANKARA 154.451 0,22 BIST ANTALYA 76.525 -7,19 BIST BALIKESİR 79.516 -1,66 BIST BURSA 176.

11.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:02
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA227.802-1,32
BIST ANKARA154.4510,22
BIST ANTALYA76.525-7,19
BIST BALIKESİR79.516-1,66
BIST BURSA176.821-0,33
BIST DENIZLI122.048-3,59
BIST ISTANBUL98.251-1,81
BIST IZMIR177.410-2,41
BIST KAYSERI375.489-5,37
BIST KOCAELI200.027-2,25
BIST KONYA68.643-4,65
BIST TEKIRDAĞ404.50110,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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