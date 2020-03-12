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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 201.779 -11,42 BIST ANKARA 141.603 -8,32 BIST ANTALYA 65.741 -14,09 BIST BALIKESİR 71.348 -10,27 BIST BURSA 161.

12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA201.779-11,42
BIST ANKARA141.603-8,32
BIST ANTALYA65.741-14,09
BIST BALIKESİR71.348-10,27
BIST BURSA161.294-8,78
BIST DENIZLI102.703-15,85
BIST ISTANBUL90.695-7,69
BIST IZMIR162.442-8,44
BIST KAYSERI334.187-11,00
BIST KOCAELI187.081-6,47
BIST KONYA58.606-14,62
BIST TEKIRDAĞ401.988-0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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