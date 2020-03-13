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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 211.938 5,03 BIST ANKARA 147.242 3,98 BIST ANTALYA 68.397 4,04 BIST BALIKESİR 74.509 4,43 BIST BURSA 160.

13.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA211.9385,03
BIST ANKARA147.2423,98
BIST ANTALYA68.3974,04
BIST BALIKESİR74.5094,43
BIST BURSA160.477-0,51
BIST DENIZLI108.5265,67
BIST ISTANBUL93.5863,19
BIST IZMIR166.9302,76
BIST KAYSERI343.3632,75
BIST KOCAELI186.661-0,22
BIST KONYA62.1155,99
BIST TEKIRDAĞ376.162-6,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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