Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 192.061 -9,38 BIST ANKARA 133.739 -9,17 BIST ANTALYA 61.804 -9,64 BIST BALIKESİR 69.067 -7,30 BIST BURSA 147.
16.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.061
|-9,38
|BIST ANKARA
|133.739
|-9,17
|BIST ANTALYA
|61.804
|-9,64
|BIST BALIKESİR
|69.067
|-7,30
|BIST BURSA
|147.312
|-8,20
|BIST DENIZLI
|100.671
|-7,24
|BIST ISTANBUL
|86.181
|-7,91
|BIST IZMIR
|153.024
|-8,33
|BIST KAYSERI
|312.854
|-8,89
|BIST KOCAELI
|171.387
|-8,18
|BIST KONYA
|56.164
|-9,58
|BIST TEKIRDAĞ
|339.757
|-9,68
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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