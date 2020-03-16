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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 192.061 -9,38 BIST ANKARA 133.739 -9,17 BIST ANTALYA 61.804 -9,64 BIST BALIKESİR 69.067 -7,30 BIST BURSA 147.

16.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA192.061-9,38
BIST ANKARA133.739-9,17
BIST ANTALYA61.804-9,64
BIST BALIKESİR69.067-7,30
BIST BURSA147.312-8,20
BIST DENIZLI100.671-7,24
BIST ISTANBUL86.181-7,91
BIST IZMIR153.024-8,33
BIST KAYSERI312.854-8,89
BIST KOCAELI171.387-8,18
BIST KONYA56.164-9,58
BIST TEKIRDAĞ339.757-9,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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