Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.669 -7,49 BIST ANKARA 129.187 -3,40 BIST ANTALYA 58.081 -6,02 BIST BALIKESİR 69.386 0,46 BIST BURSA 137.
17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.669
|-7,49
|BIST ANKARA
|129.187
|-3,40
|BIST ANTALYA
|58.081
|-6,02
|BIST BALIKESİR
|69.386
|0,46
|BIST BURSA
|137.480
|-6,67
|BIST DENIZLI
|93.011
|-7,61
|BIST ISTANBUL
|84.802
|-1,60
|BIST IZMIR
|146.178
|-4,47
|BIST KAYSERI
|306.345
|-2,08
|BIST KOCAELI
|160.689
|-6,24
|BIST KONYA
|52.016
|-7,39
|BIST TEKIRDAĞ
|308.496
|-9,20
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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