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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.669 -7,49 BIST ANKARA 129.187 -3,40 BIST ANTALYA 58.081 -6,02 BIST BALIKESİR 69.386 0,46 BIST BURSA 137.

17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA177.669-7,49
BIST ANKARA129.187-3,40
BIST ANTALYA58.081-6,02
BIST BALIKESİR69.3860,46
BIST BURSA137.480-6,67
BIST DENIZLI93.011-7,61
BIST ISTANBUL84.802-1,60
BIST IZMIR146.178-4,47
BIST KAYSERI306.345-2,08
BIST KOCAELI160.689-6,24
BIST KONYA52.016-7,39
BIST TEKIRDAĞ308.496-9,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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