Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.296 1,48 BIST ANKARA 127.610 -1,22 BIST ANTALYA 56.171 -3,29 BIST BALIKESİR 68.798 -0,85 BIST BURSA 133.
18.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.296
|1,48
|BIST ANKARA
|127.610
|-1,22
|BIST ANTALYA
|56.171
|-3,29
|BIST BALIKESİR
|68.798
|-0,85
|BIST BURSA
|133.744
|-2,72
|BIST DENIZLI
|91.655
|-1,46
|BIST ISTANBUL
|83.151
|-1,95
|BIST IZMIR
|143.536
|-1,81
|BIST KAYSERI
|302.831
|-1,15
|BIST KOCAELI
|152.914
|-4,84
|BIST KONYA
|51.873
|-0,27
|BIST TEKIRDAĞ
|294.418
|-4,56
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi