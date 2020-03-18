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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.296 1,48 BIST ANKARA 127.610 -1,22 BIST ANTALYA 56.171 -3,29 BIST BALIKESİR 68.798 -0,85 BIST BURSA 133.

18.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 180.296 1,48
BIST ANKARA 127.610 -1,22
BIST ANTALYA 56.171 -3,29
BIST BALIKESİR 68.798 -0,85
BIST BURSA 133.744 -2,72
BIST DENIZLI 91.655 -1,46
BIST ISTANBUL 83.151 -1,95
BIST IZMIR 143.536 -1,81
BIST KAYSERI 302.831 -1,15
BIST KOCAELI 152.914 -4,84
BIST KONYA 51.873 -0,27
BIST TEKIRDAĞ 294.418 -4,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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