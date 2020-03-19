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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 178.598 -0,94 BIST ANKARA 126.652 -0,75 BIST ANTALYA 54.188 -3,53 BIST BALIKESİR 67.721 -1,57 BIST BURSA 131.

19.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA178.598-0,94
BIST ANKARA126.652-0,75
BIST ANTALYA54.188-3,53
BIST BALIKESİR67.721-1,57
BIST BURSA131.714-1,52
BIST DENIZLI91.7200,07
BIST ISTANBUL82.818-0,40
BIST IZMIR145.5471,40
BIST KAYSERI294.547-2,74
BIST KOCAELI148.769-2,71
BIST KONYA51.079-1,53
BIST TEKIRDAĞ302.9292,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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