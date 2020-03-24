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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 185.046 7,73 BIST ANKARA 140.287 8,15 BIST ANTALYA 54.854 4,92 BIST BALIKESİR 76.728 7,71 BIST BURSA 141.

24.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:02
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA185.0467,73
BIST ANKARA140.2878,15
BIST ANTALYA54.8544,92
BIST BALIKESİR76.7287,71
BIST BURSA141.5949,25
BIST DENIZLI96.0889,02
BIST ISTANBUL87.7044,83
BIST IZMIR160.3947,35
BIST KAYSERI319.7997,06
BIST KOCAELI163.6797,10
BIST KONYA56.0928,86
BIST TEKIRDAĞ389.3559,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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