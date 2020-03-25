Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.064 5,95 BIST ANKARA 141.808 1,08 BIST ANTALYA 55.354 0,91 BIST BALIKESİR 75.964 -1,00 BIST BURSA 136.
25.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|196.064
|5,95
|BIST ANKARA
|141.808
|1,08
|BIST ANTALYA
|55.354
|0,91
|BIST BALIKESİR
|75.964
|-1,00
|BIST BURSA
|136.557
|-3,56
|BIST DENIZLI
|100.693
|4,79
|BIST ISTANBUL
|89.190
|1,69
|BIST IZMIR
|163.218
|1,76
|BIST KAYSERI
|319.074
|-0,23
|BIST KOCAELI
|168.775
|3,11
|BIST KONYA
|58.552
|4,39
|BIST TEKIRDAĞ
|422.108
|8,41
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi