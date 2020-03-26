Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 210.110 7,16 BIST ANKARA 148.059 4,41 BIST ANTALYA 59.317 7,16 BIST BALIKESİR 79.606 4,79 BIST BURSA 140.
26.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|210.110
|7,16
|BIST ANKARA
|148.059
|4,41
|BIST ANTALYA
|59.317
|7,16
|BIST BALIKESİR
|79.606
|4,79
|BIST BURSA
|140.884
|3,17
|BIST DENIZLI
|107.572
|6,83
|BIST ISTANBUL
|92.342
|3,53
|BIST IZMIR
|169.305
|3,73
|BIST KAYSERI
|332.248
|4,13
|BIST KOCAELI
|173.288
|2,67
|BIST KONYA
|63.029
|7,65
|BIST TEKIRDAĞ
|454.184
|7,60
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi